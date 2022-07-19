برلماني روسي: واشنطن وحدها من ينتهك النظام العالمي

موسكو- سانا

أكد ميخائيل شيريميت عضو مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم أن المذنب الوحيد في انتهاك النظام العالمي هو الولايات المتحدة بسياستها التدخلية في شؤون الدول.

وقال ميخائيل شيريميت في تصريح لوكالة نوفوستي ردا على تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة دمرت النظام العالمي الذي أقيم في مؤتمر يالطا الدولي عام 1945 بسياستها بالتدخل بالشؤون الداخلية للدول السيادية مشددا على أن السياسة العدوانية

وغير المسؤولة الأمريكية المعادية لروسيا أدت إلى الأزمة العالمية الحالية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت في وقت سابق إن الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تنتهك النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله كما زعمت يلين أن موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية “سلاحا” داعية إلى الحد من سعر النفط الروسي.