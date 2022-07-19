صندوق النقد: ركود حاد ينتظر أوروبا إذا توقف الغاز الروسي

واشنطن-سانا

حذر صندوق النقد الدولي من أن انقطاع واردات الغاز الروسي قد يؤدي إلى ركود حاد في دول شرق أوروبا وإيطاليا وخاصة إذا قامت الدول الأخرى حول العالم بتخزين إمداداتها القليلة.

ونقلت صحفية “فايننشال تايمز” البريطانية عن صندوق النقد قوله إنه في حالة عدم توفير الغاز الطبيعي المسال مع تقليل أسعاره فإن أي إجراء روسي لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا قد يؤدي لانكماش اقتصادي بأكثر من 5 بالمئة في كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي اليوم.. انه في حال قيام روسيا بقطع امدادات الغاز عن دول الاتحاد فإن أكثر السيناريوهات سوءا تشير إلى امكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 5ر1 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة.

وبحسب الوكالة الأوروبية للطاقة فإن كلاً من النمسا وفنلندا وليتوانيا تصل نسبة اعتمادهم بنحو مئة بالمئة على امدادات الغاز الروسي في حين تصل في بلغاريا إلى 90 بالمئة وبولندا 63 بالمئة وألمانيا 55 بالمئة وإيطاليا 40 بالمئة.

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