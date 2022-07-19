تعاقدات جديدة لفريق الطليعة بكرة القدم استعداداً للموسم المقبل

حماة-سانا

تعاقدت اللجنة المؤقتة بنادي الطليعة مع أربعة لاعبين للمشاركة مع فريق الرجال في منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل.

وشملت التعاقدات كلا من اللاعبين عميد بصيلة وخالد دينار وعبد الله فاخوري وماهر برازي لينضموا إلى لائحة التعاقدات الجديدة التي بدأت مؤخراً بانضمام لاعبي فريق النواعير سعد الله قطرميز وبلال تتان.

وكانت اللجنة المؤقتة لنادي الطليعة قد جددت التعاقد مؤخراً مع فراس قاشوش للاستمرار في تدريب فريق الرجال خلال الموسم المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency