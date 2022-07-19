التربية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2022

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021-2022.

وبينت الوزارة أن عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2022 بلغ 306796 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 241189 تلميذاً وتلميذة بنسبة نجاح 78.62 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح العام الماضي 76.24 بالمئة.

وفي الإعدادية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 6817 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 6181 بنسبة نجاح 90.67 بالمئة بينما كانت النسبة العام الماضي 91.82 بالمئة.

وبلغ عدد التلاميذ الذين حصلوا على العلامة التامة 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي 97 تلميذاً وتلميذة موزعين على 25 في دمشق و9 بريف دمشق و2 في كل من القنيطرة وحماة ودير الزور و5 في كل من السويداء والحسكة وحلب و3 في حمص و1 في درعا و7 في اللاذقية و31 في طرطوس.

وفي الشهادة الإعدادية الشرعية حصل على المرتبة الأولى طالب واحد من محافظة دمشق بمجموع قدره 4200 درجة.

وأكدت الوزارة أنه تم إعداد النتائج بكل دقة وموضوعية من خلال جهود متواصلة قام بها العاملون في الوزارة وتم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات في كل المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة (انترانت) كما تم نشر النتائج على موقع الوزارة الإلكتروني.

بشرى برهوم ورحاب علي

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