تنمية الموارد البشرية الشبابية فنياً عنوان معرض طلاب مركز فتحي محمد للفنون بحلب

حلب-سانا

تضمن معرض طلاب مركز فتحي محمد للفنون أكثر من 50 عملاً فنياً تحت عنوان “تنمية الموارد البشرية الشبابية فنياً” وذلك ضمن ملتقى الفنان لؤي كيالي للفن التشكيلي الذي نظمته مديرية ثقافة حلب بالتعاون مع مركز فتحي محمد للفنون التشكيلية في صالة تشرين.

ويهدف المعرض إلى تقديم أعمال فنية من وحي نتاجات الفنان الكبير لؤي كيالي لإعادة إحياء ذكراه لكونه يعد رمزاً سورياً استثنائياً في مجال الفن التشكيلي السوري والعالمي.

وبين مدير ثقافة حلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أهمية هذا المعرض الذي يهدف إلى تأهيل جيل الشباب وزجهم في تفعيل الحراك الفني التشكيلي لحمل راية الفن التشكيلي السوري من خلال ما نشاهده من معروضات تعتبر نتاجاً ثقافياً فنيا لهؤلاء الطلاب الذين تدربوا وتأهلوا على يد خبرات تدريسية مخضرمة في مركز فتحي محمد للفنون.

وأوضحت رئيسة المركز المهندسة وفاء علايا أن اللوحات المشاركة جاءت منوعة بين الخط العربي والطبيعة التي يغلب عليها اللون الأخضر المليء بالحيوية والفرح إضافة إلى أعمال من الفحم والطبشور والألوان الزيتية من وحي لوحات الفنان الراحل كيالي.

ومن المشاركين في المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام لفتت رنيم عفش إلى مشاركتها بأكثر من عمل فردي إضافة إلى عمل جماعي جسد لوحات الفنان كيالي فيما شاركت دنيا أكتع بلوحة ثلاثية كرست من خلالها روح التعاون المشترك مع زملائها ولا سيما أنها جسدت لوحة لفنان مشهور عالمياً مثل كيالي.

وأشارت سوزان إيشانو إلى أهمية مشاركتها التي تعبر عن الوفاء والتقدير لروح كبار الفنانين التشكيليين الذين تركوا بصمات مبدعة خلدت ذكراهم.

زينب شحود

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