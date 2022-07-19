شط الكورنيش الجنوبي في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السيد الخامنئي لأردوغان: أي هجوم عسكري على شمال سورية هو لصالح الإرهابيين
2022-07-19
إيران تتوعد برد مدمر على أي حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني
2022-07-19
فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا ستبحث كل المسائل المهمة
2022-07-19
أربع ميداليات برونزية لسورية في الأولمبياد العالمي للكيمياء
2022-07-19
وفد من الباراغواي يزور مدينة سلمية… فرنانديز: سورية ستبقى بوابة الشرق
2022-07-18
حزب شباب مصر يدين الاعتداءات الأمريكية والصهيونية المتكررة على سورية
2022-07-18
حداد وبوغدانوف يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في سورية
2022-07-18
محليات
المالية تسمح بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية أمام الشركات والأفراد
2022-07-19
مباحثات اقتصادية بين سورية والباراغواي في غرفة تجارة دمشق
2022-07-19
بتوجيه من الرئيس الأسد… مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية
2022-07-19
محلج العاصي بحماة يورد نواتج الأقطان المحبوبة إلى شركات الغزل والزيوت
2022-07-19
5 مولدات كهربائية من الصليب الأحمر لوزارة التجارة الداخلية
2022-07-19
يؤمن 30 فرصة عمل.. شابان ينفذان مشروع (زيب لاين) السياحي في منطقة الشيخ بدر بطرطوس
2022-07-19
الشابة (منار هيفا) تحول شرفة منزلها إلى حديقة مصغرة وتستثمر هوايتها
2022-07-19
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة يودع كأس آسيا بخسارته أمام نيوزيلاندا في ملحق ربع النهائي
2022-07-19
تجمع بتميزها بين الكاتا والقتال… لارا حمزة موهبة واعدة في رياضة الكاراتيه
2022-07-19
فوز حطين على شرطة طرطوس في دورة تشرين الكروية
2022-07-18
فيروزة يخسر أمام الصفا اللبناني في ختام الدور الأول لبطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم
2022-07-18
الإسباني مارتينيز إلى ثمن نهائي بطولة غشتاد للتنس
2022-07-18
فوز حطين على شرطة طرطوس في دورة تشرين الكروية
2022-07-18
ديبالا يحسم موقفه من الانضمام لروما
2022-07-18
اقتصاد
المالية تسمح بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية أمام الشركات والأفراد
2022-07-19
مواصلة صرف قيم الأقماح المسوقة لمراكز الحبوب المعتمدة بالحسكة
2022-07-19
الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار
2022-07-19
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف قلة الإمدادات
2022-07-19
استقرار أسعار الذهب مع اقتراب اجتماعات بنوك مركزية
2022-07-19
انخفاض الأسهم الأوروبية
2022-07-19
154 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي في مقاطعة جيانغشي الصينية العام الماضي
2022-07-19
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الشريط الأخباري
بتوجيه من الرئيس الأسد… مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية والتنموية
السيد الخامنئي لأردوغان: أي هجوم عسكري على شمال سورية هو لصالح الإرهابيين
بحث سبل تفعيل التعاون السياحي بين سورية والباراغواي
أكثر من 700 ألف سائح زار سورية منذ بداية العام حتى الآن
إيران تتوعد برد مدمر على أي حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني
مظاهرات بريف القامشلي ضد ميليشيا (قسد) والاحتلال الأمريكي
شط الكورنيش الجنوبي في اللاذقية
2022-07-19
تصوير: وسيم خيربك
شط الكورنيش الجنوبي في اللاذقية
2022-07-19
Afraa
سابق
تنمية الموارد البشرية الشبابية فنياً عنوان معرض طلاب مركز فتحي محمد للفنون بحلب
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