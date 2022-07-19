أنشطة رياضية وفنية وثقافية ضمن المخيمات الشبيبية بحمص

حمص-سانا

بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة انطلقت المرحلة الأولى من المخيمات الشبيبية التربوية الصيفية بحمص.

مسؤول مكتب العمل التطوعي والمخيمات في فرع شبيبة حمص سالم سطاح أشار لـ سانا الشبابية الى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمخيمات في 4 روابط شبيبية على أن يتم إطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة الواقعة من الـ 23 وحتى الـ 28 من تموز الحالي في باقي الروابط لافتاً إلى أن المخيمات تحتضن نشاطات فنية وثقافية ورياضية وتطوعية تشمل حملات (نظافة وتشجير ودهن أطاريف ورسم على الجدران) وان أبرز ما يميز الأنشطة هذا العام تخصيص مخيم بيئي شبيبي في رابطة شين لتعريف الشباب بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت مادلين بلال أمينة رابطة شين أن المخيم البيئي يسعى لإشراك الشباب في نشاطات بيئية هادفة عبر محاضرات مخصصة حول طرق استخدام السماد العضوي (الفيرمي كومبوست) وأهمية الثروة السمكية وحملة نظافة لسد الزعفرانة مبينة أنه يتم تنفيذ النشاطات في مدرسة الشهيد خضر العلي ببلدة الصويري.

وأعرب الشباب عباس مشعل وعلي نداف وجنى قصراوي عن سعادتهم بتنفيذ أنشطة المخيم الذي أسهم في زيادة ثقافتهم البيئية.

رشا المحرز

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