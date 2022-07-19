الغرفة الفتية الدولية بحمص تحصد 3 جوائز على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط

حمص-سانا

حصدت الغرفة الفتية الدولية بحمص 3 جوائز من أصل 8 حصلت عليها سورية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ضمن المؤتمر الاقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط للغرفة الفتية الدولية الذي عقد في مدينة حمامات تونس خلال الفترة الواقعة من 15 وحتى 18حزيران الماضي.

وأشار الدكتور عمار العيسى النائب التنفيذي للغرفة الفتية الدولية في سورية لنشرة سانا الشبابية إلى أن سورية حصلت على 8 جوائز من أصل 13 كان للغرفة الفتية الدولية بحمص 3 جوائز منها هي أفضل غرفة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط وأفضل مشروع على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط وأفضل مشروع له أثر مجتمعي جميعها عن عام 2021.

وبين أن الغرفة تسهم بدعم الشباب وصقل مهاراتهم عبر توظيف بعضهم وتقديم تدريبات عملية ونظرية لربط حياتهم العملية بالدراسة كما سعت الغرفة لتنفيذ شراكة استراتيجية مع غرفتي صناعة وتجارة حمص ومجلس مدينة حمص وعدد من الشركات ودعمت المواهب الشابة بالرسم والنحت عبر معرض رسم وتصوير ضوئي ضمن مشروع كهرمان كما دعمت المرأة العاملة ضمن مشروع حواء وأقامت مؤتمراً حول الطاقة البديلة.

الدكتورة سامية سركيس رئيس مجلس الإدارة لعام 2021 أكدت أن الشغف وإتقان العمل والتعاون أهم أسباب حصول مشروع حواء التابع للغرفة بحمص على جائزتين على مستوى افريقيا والشرق والأوسط هما جائزة أفضل مشروع له تأثير مجتمعي وجائزة أفضل مشروع.

ويهدف المشروع حسب سركيس إلى الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها ودعمها بالمشاريع الاقتصادية وتم تنفيذه على مرحلتين الأولى ضمت محاضرات توعوية وملصقات حول القوانين السورية التي تدعم المرأة والثانية شملت تسليط الضوء على المرأة العاملة في المجتمع ومدى تأثيرها وكيفية نجاحها.

صبا خيربك

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