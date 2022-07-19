المخيمات الشبيبية بالحسكة فرصة لصقل مواهب الشباب وتطويرها

الحسكة-سانا

بدأت المخيمات التربوية الشبيبية الصيفية المنفذة على مستوى روابط فرع الحسكة لاتحاد شبيبة الثورة في مدينتي الحسكة والقامشلي وبالتعاون مع مديرية تربية المحافظة تنفيذ نشاطاتها التوعوية والفنية والرياضية المتنوعة وذلك في مقرات الوحدات وفق البرنامج التنفيذي المعتمد لها.

وتشكل هذه المخيمات مساحة للشباب في عطلتهم الصيفية تسهم في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم واستثمار طاقاتهم وملء أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد وممتع بوجود مشرفين مختصين في إطار تنمية الروح التعاونية والعمل الجماعي لديهم.

وبين أمين فرع الشبيبة بالحسكة بشار ميخائيل لنشرة سانا الشبابية أن هذه المخيمات تسهم في استقطاب الشباب وتنمية مواهبهم وفق البرنامج اليومي المعتمد والمتضمن دورات نوعية وتخصصية في مجالات التمريض والإسعافات الأولية والدفاع المدني وتنفيذ حملات العمل التطوعي المعنية بالحفاظ على البيئة والتعريف بالإعلام الشبيبي وتنفيذ التدريبات على فنون الرسم والخط العربي والموسيقا إضافة إلى فقرات الفنون الشعبية والمسرح والعزف والغناء.

ولفت إلى أن إقامة المخيمات التربوية الشبيبية تتم بالتعاون مع مديرية التربية من خلال تقديم المقرات والكوادر التدريبية المختصة بما يضمن نجاحها وتعزيز الحالة التربوية والشبيبية وثقافة العمل والتطوع لدى جيل الشباب.

وفي مدينة القامشلي شارك 80 شاباُ وشابة من طلاب المرحلة الثانوية في فعاليات المخيم الصيفي الذي يقيمه فرع شبيبة الثورة في مدرسة القادسية ويستمر حتى الـ 21 من تموز الجاري.

وبين أمين رابطة مدينة القامشلي لاتحاد شبيبة الثورة أحمد الهود أن فعاليات المعسكر الصيفي تقام بهدف تنمية المهارات لدى جيل الشباب عبر تنفيذ نشاطات منوعة كالرسم والخط والتمريض والفنون الشعبية والرياضة حيث تبدأ نشاطات المخيم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لافتاً الى أن فعاليات المخيم الصيفي الثاني ستنطلق في الـ 23 من تموز الجاري في مدرسة ابن سينا.

وأكد عدد من الشباب المشاركين بفعاليات وأنشطة المخيمات أهميتها في تمتين أواصر التواصل بينهم والتعرف على أصدقاء جدد ورفدهم بخبرات عملية ودعم مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم وملء أوقات فراغهم بما هو مفيد ومثمر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم لافتين إلى أنهم ينتظرون هذه التجربة الجديدة بلهفة في بداية كل موسم صيفي لتحقيق أعلى قدر من الفائدة والمتعة.

نزار حسن ونوف الضمن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency