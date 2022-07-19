الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار

موسكو-سانا

سجلت العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي اليوم أعلى مستوى في نحو أسبوعين إذ سجل سعر صرف الدولار دون مستوى 56 روبلاً.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم تراجع سعر صرف الدولار إلى 55.50 روبلاً في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 56.52 روبلاً وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

وعن أسباب ارتفاع العملة الروسية مؤخراً قال الخبير الاستراتيجي في الاستثمار بإحدى الشركات سيرغي سوفيروف: “يرتبط الارتفاع الأخير للروبل ببداية الفترة الضريبية في روسيا”.

في هذا الوقت ترتفع العملة الروسية بشكل تقليدي كما أن أسعار النفط تدعم الروبل إذ يتم تداولها فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

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