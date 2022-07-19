صحة السويداء: ضرورة اتباع إجراءات الوقاية من الحمى المالطية خلال فصل الصيف

السويداء-سانا

دعت مديرية صحة السويداء إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية من الحمى المالطية أو ما يعرف بـ (داء البروسيلا) خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير الصحة الدكتور طارق الجمال لمراسل سانا أن الحمى المالطية تصيب الإنسان بعد انتقال الجرثومة له من أحد الحيوانات المصابة بها أبقاراً أو جاموساً أو ماعزاً أو أغناماً أو خنازير أو كلاباً أو غزلاناً وذلك عن طريق الجهاز الهضمي ومنه إلى العقد البلغمية والدم وتصل إلى أي جزء من الجسم حيث تتشكل مراكز ثانوية للعدوى.

وأشار إلى أن الجرثومة المسؤولة عن المرض تعرف بتحملها لتغيرات الوسط الخارجي وتعيش بالماء والتربة ثلاثة أشهر وفي الحليب 10 أيام والجبن 45 يوماً والصوف ما يقارب الشهر ولا تتحمل درجة الحرارة العالية حيث تموت فوراً بالغليان وتتأثر بالمطهرات.

وبين الدكتور الجمال أن السبب الرئيس للحمى المالطية يعود إلى عدم غلي الحليب بشكل جيد وخاصة عند تصنيع الألبان والأجبان وشرب الحليب غير المغلي أو مشتقاته من حيوان مصاب إضافة إلى دخول العامل المسبب للمرض عن طريق جرح أو تلوث غشاء ملتحمة العين عند التعرض لإفرازات الحيوان المصاب واستنشاق رذاذ ملوث من أماكن تلك الحيوانات أو أثناء التعامل مع الصوف وتناول لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه جيداً وتناول ماء ملوث بالبروسيلا.

ولفت إلى أن أعراض المرض تتمثل في ارتفاع حرارة مع تعرق شديد وصداع وآلام الظهر والمفاصل وإرهاق وتعب وخمول ونقصان الوزن والتهاب المفاصل ويمكن الوقاية منه بغلي الحليب والتأكد من سلامة الألبان واللحوم وغليها جيداً لقتل أي جرثومة والاهتمام بالنظافة العامة وخاصة اليدين ومعالجة الأغنام المصابة بالضرورة وتلقيح المواشي والرقابة والفحص الدوري للحيوانات واتخاذ العاملين والمربين الإجراءات الوقائية كارتداء القفازات واللباس المناسب لمنع حدوث العدوى مؤكداً أن تجميد اللحم الملوث وتمليح الجبن بشكل جيد لا يقتل الجراثيم والبروسيلا كما يعتقد البعض.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالمحافظة منذ بداية العام الحالي بلغ 229 حالة ورغم أنها ضمن الحدود الطبيعية لكن يجب الاهتمام باتباع تدابير الوقاية.

كما أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية منذ بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على المحال والمؤسسات التي تقدم المأكولات لضمان السلامة العامة والوقاية من الإسهالات الصيفية وحالات التسمم والتأكيد على النظافة العامة والشخصية لأن مصدر الأمراض الوبائية هو المياه والغذاء ويجب الحفاظ على سلامتها.

سهيل حاطوم

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