تجمع بتميزها بين الكاتا والقتال… لارا حمزة موهبة واعدة في رياضة الكاراتيه

السويداء-سانا

تمثل اللاعبة لارا حمزة إحدى المواهب الواعدة في رياضة الكاراتيه بالسويداء بعد تمكنها خلال فترة قصيرة لدخولها ميدان هذه اللعبة من تقديم أداء جيد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية.

لارا 12 عاماً عبرت خلال حديثها لـ سانا عن حبها وعشقها للكاراتيه والتي أصبحت ملازمة لها في تفاصيل حياتها اليومية والتي بدأتها قبل ثلاث سنوات تحت إشراف المدرب علاء زين الدين الذي عمل على صقل موهبتها وتأهيلها وإعدادها وتطوير مستواها للمشاركة بالبطولات بشكل تدريجي.

وبينت لارا أنها شاركت بثلاث بطولات جمهورية للفئات العمرية تحت 10 وتحت 2 سنة خلال الفترة الماضية نالت فيها مراكز تراوحت بين الثاني والثالث في مسابقتي الكاتا والقتال ما خلق لديها حافزاً للعمل على نفسها بشكل أكبر ومواصلة التدريب للوصول إلى هدفها وطموحها بتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الخارجية.

وأوضحت لارا أن رياضة الكاراتيه عززت من ثقتها بنفسها وأسهمت بتقوية شخصيتها وعرفت بموهبتها وتعرفت على أصدقاء جدد في الوسط الرياضي تماشياً مع متابعة تحصيلها الدراسي.

وحسب والد لارا حسام حمزة فإن ابنته لا تكتفي بأربع حصص تدريبية أسبوعياً في نادي العربي بل تتفرد بتنفيذ تدريبات ضمن المنزل برفقة شقيقها الأصغر الذي دخل ميدان هذه الرياضة أيضاً لافتاً إلى أنه يعمل على تشجيعهما وتوفير الإمكانات المطلوبة لهما قدر الإمكان لتحقيق النجاح الرياضي والوصول إلى مرحلة متقدمة في هذه اللعبة.

ولارا وفقاً لمدربها علاء زين الدين تركت رغم قصر عمرها التدريبي بصمة مميزة في ميدان هذه الرياضة وهي تتمتع بمستوى فني جيد وتجمع بين الكاتا والقتال وتمتاز بذكائها ومهارتها وسعيها الدائم لتحسين مستواها عبر المواظبة على التدريب دون انقطاع مع امتلاكها العزيمة والإصرار لبلوغ هدفها وتحقيق طموحها.

عمر الطويل

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