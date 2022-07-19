برلماني ألماني: العقوبات الغربية على روسيا فاقدة للمعنى

براغ-سانا

أكد عضو البرلمان الألماني بيتر بيسترون أن العقوبات الغربية على روسيا فاقدة للمعنى وتضر دول الاتحاد أكثر من ضررها روسيا داعياً إلى تشغيل خط السيل الشمالي 2 لتجنب حدوث أزمة طاقة كبيرة في أوروبا.

واعتبر بيسترون في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي أن موجة العداء الحالية تجاه روسيا تمثل تهكمية كبيرة من جهة الغرب.

وأشار بيسترون إلى خرق الولايات المتحدة للقانون الدولي حين شنت حروباً على العراق ويوغسلافيا وأفغانستان ولم يدع أحد حينذاك إلى فرض عقوبات عليها أو مقاطعة منتجاتها.

وكانت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات اقتصادية جائرة على روسيا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء في العالم.

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