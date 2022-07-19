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روسيا تختبر كاسحة ألغام بحرية جديدة من طراز ألكسندريت

2022-07-19

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء اختبارات على سفينة جديدة كاسحة للألغام من طراز ألكسندريت.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة “إن سفينة بيوتر إلييتشف الكاسحة للألغام التي تم بناؤها في مصنع “سريندني نيفسكي” توجهت مؤخراً من بطرسبورغ نحو بيتروبافلوفسك كامشتاتسكي لتخضع لجولة جديدة من الاختبارات حيث ستمر خلال رحلتها عبر طريق بحر الشمال وستكمل جولتها في النصف الثاني من أيلول المقبل وبعدها سيتم توقيع الأوراق المطلوبة لتسليمها لأسطول المحيط الهادىء الروسي.

وتعتبر بيوتر إلييتشف سادس سفينة من نوع ألكسندريت تطورها روسيا في إطار المشروع 12700 لصالح أسطول المحيط الهادىء وبدأ العمل على صنعها عام 2018 أما اختبارات الحركة لها فبدأت العام الماضي.

ويمكن لسفن ألكسندريت الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية وتتركز مهمتها الأساسية بالعثور على الألغام وتدميرها في مياه القواعد والموانىء البحرية.

وتمتاز هذه السفن بهياكل متينة مصنوعة من ألياف البلاستيك يصعب تدميرها من قبل الألغام البحرية المغناطيسية كما زودت بأجهزة سونار متطورة ومعدات قادرة على اكتشاف الألغام وتدميرها إما عن طريق آليات مسيرة صغيرة أو باستخدام الأسلحة التقليدية.

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