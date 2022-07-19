غوتيريش :لا يمكن تجنب الجوع بالعالم بمعزل عن المنتجات الروسية

نيويورك-سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه لا يمكن تجنب الجوع في العالم دون المنتجات الغذائية والأسمدة من روسيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن غوتيريش قوله خلال مؤتمر للأمن الغذائي اليوم : نحن “معرضون لخطر المجاعة في العديد من المناطق هذا العام قد يكون الوضع أسوأ العام المقبل لكن يمكننا تجنب هذه الكارثة إذا تحركنا الآن.. يجب العمل معاً لتطوير سياسات جريئة ومنسقة” مشيراً إلى ضرورة إعادة الدمج الفوري لإنتاج الغذاء الأوكراني وإنتاج الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية والحفاظ على حرية التجارة الدولية.

وكان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا أكد في وقت سابق أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد بكارثة للبلدان منخفضة الدخل.

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