سورية نائباً لرئيس الدورة التاسعة للدول الأطراف باتفاقية اليونيسكو 2003 لصون التراث الثقافي اللامادي الإنساني

دمشق-سانا

انتخبت سورية نائباً لرئيس الدورة التاسعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو 2003 لصون التراث الثقافي اللامادي للإنسانية وذلك لمدة عامين 2022-2024.

وذكر موقع وزارة الثقافة أن سورية شاركت في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي اللامادي الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو في باريس خلال الفترة ما بين 5 إلى7 تموز 2022 على مدى ثلاثة أيام بحضور 180 دولة طرف، وذلك لمناقشة مواضيع ذات صلة بصون التراث الحي في جميع أنحاء العالم ومستقبل اتفاقية2003.

تضمنت بنود جدول الأعمال استعراض التقارير المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة والأمانة العامة عن أنشطتها في كانون الثاني 2020 إلى كانون الأول 2021 ودراسة 46 طلب اعتماد من المنظمات غير الحكومية، وإقرار الإجراء المتبع لـ إدراج حساء جومو” المقدم من جمهورية هايتي في القائمة التمثيلية.

كما تم عرض آليات إدراج الاتفاقية والمراجعات المقترحة للتوجيهات التنفيذية واستخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي وانتخاب 12 عضواً في اللجنة الحكومية الدولية، والتنقيحات المقترحة للنظام الداخلي للجمعية العامة.

ومثلت سورية في هذه الاجتماعات كل من السفيرة لمياء شكور المندوب الدائم لسورية لدى اليونسكو والمهندسة رولا عقيلي مديرة التراث اللامادي ممثلة عن وزارة الثقافة.

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