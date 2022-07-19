ساعة من الطرب تعيد الجمهور إلى الزمن الجميل على مسرح الحمرا بدمشق

دمشق-سانا

بعذوبة مطلقة جمعت الصوت الراقي والإحساس العالي والأداء المتناغم مع الكلمة واللحن استحضرها الفنان ربيع بغدادي مع فرقة الزمن الجميل وكوكبة من المطربين السوريين بقيادة المايسترو نزيه أسعد عبر توليفة من أغان طربية قدموها بقالب جديد هادف.

وعلى مدى ساعة من الزمن تناوب على إحياء الأمسية التي احتضنها مسرح الحمرا بدمشق كل من المطربين نهى عيسى التي أدت أغنيتي “بحبني وبحبو” و”قدرت تعلقني يادرسان” من كلمات وألحان الفنان ربيع بغدادي أما المطرب عدنان عمر فأطرب الجمهور على وقع أغنية “نهني القلبين” من كلمات أحمد قنوع وألحان الموسيقار ملحم بركات.

وأطلت المطربة هدية السبيبي على الجمهور بأداء أغنية “الحب الجميل” وبإحساسه العذب أدى المطرب بشار نظام أغنية “أمانة عليك يا ليل طول” .

وتألقت المطربة فاتن صيداوي بأغنية “يا سورية بحييكي” من كلمات وألحان الفنان ربيع بغدادي أما الكورال فأدى أغنية “يا سالمة” للفنان فهد بلان واختتمت الأمسية بأوبريت بساط الريح.

وقال المايسترو نزيه أسعد في تصريح لسانا: من واجبنا استحضار الذاكرة الموسيقية الشرقية السورية والعربية في آن واحد بأغان مازالت كلماتها وألحانها عالقة في وجدان وذاكرة المتلقي.

وأوضح أهمية عرضها بقالب يولد الحس القديم للأجيال التي عاصرت تلك المرحلة من جانب وتكون مألوفة على مسامع جيل الشباب بأصوات سورية عذبة تؤدي بشكل جميل من جانب آخر بوجود فرقة موسيقية معظم عازفيها أبناء تلك الفترة الزمنية التي تميزت بغناها الفني إضافة إلى عازفين شباب مواكبين للتطور الموسيقي في سورية.

واعتبر أسعد أن هذه الأمسية بمثابة ندوة موسيقية لتعريف الجمهور على الذكاء اللحني القديم الذي كان يطرح بأسلوب عفوي يجمع الكلمة المناسبة مع اللحن المناسب التي تعد من مقومات الأغنية الطربية القديمة.

أماني فروج

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