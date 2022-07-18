فيروزة يخسر أمام الصفا اللبناني في ختام الدور الأول لبطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم

عمان-سانا

أنهى نادي فيروزة الدور الأول بطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم المقامة حالياً في مدينة الزرقاء الأردنية بالمركز الأخير بخسارته أمام الصفا اللبناني بثلاثة أهداف دون رد .

وكان فيروزة خسر أمام نادي نفط الشمال العراقي بهدف مقابل لا شيء في أولى مبارياته بالبطولة كما خسر أمام الأرثوذكسي الأردني بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء فيروزة بالمركز الرابع والأخير دون نقاط خلف نفط الشمال العراقي وجاء الصفا اللبناني ثانياً والأرثوذكسي الأردني أولاً.

ووفقاً لنظام البطولة يلتقي في ختام الدور الأول أول الترتيب العام مع ثاني الترتيب لتحديد البطل والوصيف ويتواجه الثالث والرابع لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

هناء صقور

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