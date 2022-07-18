مهرجان شعري يتغنى بالوطن والإنسان في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

مواضيع إنسانية ووطنية غلب عليها الانطباع الذاتي والوجداني تضمنها المهرجان الشعري الذي نظمه فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع مديرية الثقافة-المركز الثقافي العربي بأبو رمانة بمشاركة عدد من الشعراء.

وألقى الشاعر منير خلف عدداً من نصوصه الشعرية التي طغت عليها الحالة الإنسانية والوجدانية وتأثر من خلالها بحب دمشق وياسمينها وشوارعها وبمحبة الشاعر نزار قباني مستخدماً شعر التفعيلة.

الحس الذاتي والإنساني ميز مشاركة الشاعرة أمل المناور معبرة من خلالها عن حب الوطن مستخدمة مجزوء البحر الكامل وما ينسبه من روي واستعارات لفظية من البيئة عكست واقع المرأة والعاطفة الصادقة عندها.

وفي نصوصه المنوعة عبر الشاعر محمد كنايسي عن العفوية التي يتعامل بها الشعراء الصادقون مستخدماً التشبيهات الجمالية التي عبر فيها عن البراءة والوفاء والمحبة خلال استخدامه لتفعيلة اقتطفها من البحر الكامل.

الشاعر محمد خالد الخضر الذي أدار المهرجان قدم نصوصاً شعرية تنوعت بين القضايا التي تعرض لها الوطن بعد المؤامرات وبين الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تدعو لمواجهة الإرهاب.

شذى حمود

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