الدفاع الروسية: قوات نظام كييف تنشر راجمات صواريخ في المباني السكنية فى دوبروبوليه

موسكو-سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن نشر قوات نظام كييف راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية ومنع السكان من المغادرة لاستخدامهم دروعا بشرية0

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع الروسى قوله فى بيان اليوم إن جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية جهزوا معاقل ومستودعات ذخيرة بالطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية بشارع سولنيتشنى كفارتال فى دوبروبوليه كما نشروا راجمات الصواريخ والعربات المدرعة بين المبانى السكنية مشيرا إلى أن قوات كييف والنازيين يمنعون السكان من مغادرة منازلهم لكى يتم استخدامهم دروعا بشرية.

من جهة أخرى أعلن ميزينتسيف أن خبراء المتفجرات فى الجيش الروسى أزالوا أكثر من 66 ألف لغم وقذيفة من مخلفات قوات كييف فى مساحة تقدر بخمسة آلاف هكتار من الأراضى المحررة فى دونيتسك ولوغانسك قائلاً إنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس تم تمشيط 08ر4099 هكتارا من الأراضى و41 مبنى وأربعة جسور و64ر9 كيلومترات من الطرق.

كما أكد ميزينتسيف أن قوات كييف أضرمت النار عمداً في حقول الحبوب بالمناطق المحررة من أوكرانيا فى زابوروجيه ونيكولايف وخاركوف وخيرسون باستخدام المروحيات والمدفعية.

وكان عضو المجلس البلدى للإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف أكد فى وقت سابق أن النظام فى كييف يضرم النيران متعمداً فى حقول القمح بمنطقة زابوروجيه حيث تحول مقاتلو رئيس النظام الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى إلى تكتيكات إشعال النيران عمداً في حقول القمح على خط ترسيم الحدود العسكرية.

من جهة أخرى أعلن ميزينتسيف أنه تم إجلاء 24623 شخصا من أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين بينهم 4400 طفل إلى روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار ميزينتسيف أيضا إلى عبور 4851 سيارة خاصة الحدود الروسية خلال الفترة نفسها و427770 سيارة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح ميزينتسيف أن مقر التنسيق المشترك للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا والهيئات التنفيذية الفيدرالية والمناطق الروسية ومختلف المنظمات العامة تلقى 29 طلباً خلال اليوم للإجلاء إلى روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وإلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في زابوروجيه ومناطق نيكولايف وخاركوف وخيرسون مؤكدا أن قاعدة البيانات فيها 2759417 طلبا من 2139 منطقة في أوكرانيا والأراضي التي تسيطر عليها كييف في دونباس.

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