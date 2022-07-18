مخالفة وتغريم محطة وقود بأكثر من 138مليون ليرة سورية

درعا-سانا

ضبطت دورية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم محطة محروقات على اوتوستراد دمشق درعا بمخالفة المتاجرة و التصرف بكمية من البنزين والمازوت خلافاً للأنظمة و القوانين النافذة .

مدير التجارة الداخلية في درعا الدكتور يحيى عبدالله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفة طالت محطة الولاء على الاتوستراد باحتكار والمتاجرة بكمية 4275 ليترا من مادة البنزين والتصرف بكمية 12500 ليتر من مادة المازوت وغرامتها الإجمالية نحو 637ر138 مليون ليرة سورية مؤكداً أن المديرية تتابع واقع توزيع المشتقات النفطية على المحطات ومستعدة لتلقي أي شكوى على الرقم 119.

وأضاف أن المديرية نظمت أربعة ضبوط بحق فعاليات مختلفة في درعا و ازرع وتبنة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية كما نظمت ضبطا بحق صالون للحلاقة النسائية في حي السبيل بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمة.

وأوضح الدكتور عبدالله أن الضبوط طالت أصحاب مخابز الصلاح في محجة والحريري في علما والحبوس في غباغب لمخالفتهم التعليمات الإدارية بعدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف أن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطا بحق صاحب مخبز جباب الشمالي بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيء الصنع وصاحب مخبز جباب الجنوبي بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وإنتاج خبز سيء الصنع ومستثمر مخبز خبب الخاص بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز و رئيس واردية في مخبز الصنمين الآلي ومستثمر مخبز النجيح وصاحب مخبز بصر الحرير بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع.

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