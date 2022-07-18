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 تحديث جديد لتليغرام يتيح لمستخدميه حظر تلقي الرسائل الصوتية

2022-07-18

واشنطن-سانا

كشف تطبيق تليغرام للتراسل الفوري عن إطلاقه تحديثات عملية ومفيدة لمستخدميه على أجهزة الأندرويد تتيح للمستخدمين حظر تلقي الرسائل الصوتية.

ووفقاً لموقع ذا فيرج التقني فإن التحديثات الجديدة تمكن المستخدمين المشتركين في خدمات تليغرام بريميوم المدفوعة حظر تلقي الرسائل الصوتية وحظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام تليغرام أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها.

وكان تطبيق تليغرام أعلن عن خدمات تليغرام بريميوم في 19 حزيران الفائت المتضمنة تحميل ملفات تصل سعتها إلى أربعة غيغابايت وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة.

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