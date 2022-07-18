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مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار في ولاية واشنطن الأمريكية

2022-07-18

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة ماونت فيرنون بولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة المدينة قولها في بيان اليوم: إن “حادث إطلاق نار وقع داخل متجر وول مارت بالمدينة بين مجموعتين أدى إلى مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين” مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الشرطة أنها فتحت على الفور تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة أخرون في وقت سابق اليوم عندما فتح شخص النار في مركز تجارى بولاية انديانا الأمريكية.

عبد الحميد

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