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روسيا تدعو جميع الدول للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

2022-07-18

موسكو-سانا

رحبت وزارة الخارجية الروسية بانضمام كومنولث دومينيكا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية داعية جميع الدول غير الموقعة إلى الانضمام للمعاهدة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن كومنولث دومينيكا انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتصبح الدولة الـ173 التي تصدق عليها مشيرة إلى أن هذه الخطوة وضعت خطاً في إطار إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إذ انضمت جميع الدول الـ33 في المنطقة إلى المعاهدة.

يشار إلى أن روسيا صدقت على المعاهدة عام 2000 والتزمت بأحكامها وتشارك بنشاط في أعمال لجنة المنظمة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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