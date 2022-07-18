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إجلاء أكثر من 27 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات في فرنسا

2022-07-18

 باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص من مناطق في جنوب وجنوب غرب البلاد بسبب اتساع رقعة حرائق الغابات.

ونقلت شبكة بي اف ام تي في التلفزيونية الفرنسية عن السلطات المحلية في إقليم جيروند جنوب غرب البلاد قولها إن “عمليات الإجلاء الوقائي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وشملت حتى اليوم 27700 شخص من بينهم 11500 تم إجلاؤهم اليوم”.

وأضافت: إن الإقليم سيظل في حالة تأهب قصوى لموجة الحر حتى يوم غد الثلاثاء.

وتكافح السلطات الفرنسية للسيطرة على حرائق الغابات التي تغذيها موجة حر غير مسبوقة تضرب جنوب وجنوب غرب القارة الأوروبية ويتوقع أن تسجل فرنسا وبريطانيا درجات حرارة قياسية تصل إلى حد 40 درجة مئوية وقد يكون اليوم أكثر الأيام حراً في تاريخ فرنسا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في غرب وجنوب غرب البلاد مشيرة إلى أنه في بعض المناطق قد تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

وفي بريطانيا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية أول انذار أحمر يتعلق بالحرارة القصوى ما يعني أن هناك مخاطر وقد تتجاوز درجة الحرارة الأربعين درجة مئوية في جنوب البلاد.

وفي إسبانيا لا يزال نحو 20 حريقاً مستعراً وخارج عن السيطرة في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسببت موجة الحر بنشوب حرائق ضخمة انتشرت في جنوب أوروبا قضى فيها عدة عناصر من أجهزة الانقاذ ومكافحة الحرائق كما أتت الحرائق على آلاف الهكتارات من الغابات بينما اضطر عدد كبير من السكان والسياح إلى مغادرة أماكنهم.

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