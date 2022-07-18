انطلاق فعاليات المخيمات الشبيبية التربوية الصيفية في طرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المخيمات الصيفية التي يقيمها فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مديرية التربية وذلك بمشاركة 400 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وبين أمين فرع المنظمة حسين أبو غبرا لمراسل سانا أن المخيمات تقام على مرحلتين الأولى تنتهي يوم الخميس المقبل والثانية تبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين منه موضحاً أنها تتوزع في طرطوس وبانياس والقدموس وصافيتا ومشتى الحلو والشيخ بدر والدريكيش والصفصافة وبرمانة المشايخ ضمن مدارس مخصصة من قبل مديرية التربية.

ولفت أبو غبرا إلى أهمية هذه المخيمات في تنمية مواهب الشباب وصقل شخصياتهم والارتقاء بسلوكياتهم الفردية والجماعية كما أنها تنشئ جيلاً مثقفاً وواعياً ومدركاً لأهدافه وأهمية ذاته.

وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي للمخيمات يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية والفكرية والإبداعية المتنوعة وورشات تفاعلية صحية ودفاع مدني “إنقاذ وإطفاء وإسعافات أولية” إضافة إلى ندوات حوارية ومسابقات علمية وثقافية مبيناً أن نتاج هذه المخيمات في كل منطقة سيكون عبارة عن كرنفال ختامي يتضمن عرضاً موسيقياً ومعرضاً فنياً وفقرات فنية ومسرحية.

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