الصحة والتحالف العالمي للقاحات يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم مع فريق عمل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي” سبل تعزيز التعاون فيما يخص اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 واللقاحات الروتينية الأخرى المشمولة في البرنامج الوطني للتلقيح.

واستعرض الوزير الغباش الجهود الحكومية المبذولة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري إضافة إلى المخاطر الصحية التي تلوح في العالم.

ولفت الدكتور الغباش إلى أن الوزارة خصصت فرقاً جوالة لتقديم اللقاحات في الأماكن العامة ذات التجمعات الكبيرة من دور عبادة وحدائق وفي المؤسسات الخدمية ويتم العمل بالتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية لرفع نسبة متلقي اللقاح في سورية مؤكداً على أهمية استمرار تقديم الدعم لتأمين اللقاحات الروتينية ضمن برنامج اللقاح الوطني وتنفيذه بالسوية والنتائج الإيجابية التي يحققها منذ سنوات.

من جانبها أشارت المدير القطري لـ”غافي” في سورية فيرونيك ميفا فاغس إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية للتعاون بين الجانبين لتأمين اللقاح اللازم وآلية توزيعه منوهة بالبرنامج الوطني للقاح في سورية ووصفته بأنه يسير بشكل جيد على مستوى المنطقة وبجهود العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون رغم الظروف الصعبة.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة والمديرون المعنيون من الجانبين.

راما رشيدي

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