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دونيتسك تتوقع تحرير دونباس العام الجاري.. وتشكيل الإدارات المدنية بلوغانسك

2022-07-18

دونيتسك ولوغانسك-سانا

توقعت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن يتم تحرير كامل أراضي دونباس في العام الجاري فيما أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمال تشكيل الإدارات في مناطق الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين قوله في حديث تلفزيوني: إنه سيتم تحرير كامل دونباس في هذا العام مضيفاً “لقد حققنا تقدماً وفي المستقبل وقبل نهاية العام سيتم تحرير أراضي دونباس ولكن لن نعطي موعداً دقيقاً”.

بدوره قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك: إن تشكيل الإدارات في جميع مدن ومناطق الجمهورية اكتمل.

وكان باسيتشنيك وقع سابقاً على المرسوم الخاص بإنشاء إدارات في مدن ومناطق جمهورية لوغانسك المحررة من قوات النظام الأوكراني.

يشار إلى أن روسيا باشرت بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من شباط الماضي بهدف اجتثاث النازية وحماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للقمع من قبل نظام كييف.

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