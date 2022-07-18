عقاري السويداء يمنح قروضاً بقيمة 1.431 مليار ليرة

السويداء-سانا

منح المصرف العقاري في السويداء خلال النصف الأول من العام الحالي قروضاً بقيمة 1.431 مليار ليرة سورية استفاد منها 255 مواطناً.

وذكر مدير المصرف يوسف حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم أن القروض الممنوحة توزعت بواقع 142 قرضاً للغايات السكنية للإنشاء والشراء والإكساء والترميم بقيمة 1.265 مليار ليرة و 113 قرضاً سيريا كارد للعاملين بالدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقيمة 166 مليون ليرة.

ويمنح المصرف العقاري قروضاً يبلغ سقفها للإنشاء والشراء 50 مليون ليرة وللإكساء 25 مليون ليرة وللترميم 20 مليون ليرة ولقروض سيريا كارد 1.5 مليون ليرة.

عمر الطويل

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