ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب زاد في المعاملات الفورية 7ر0 بالمئة إلى 49ر1719 دولاراً للأوقية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 6ر0 بالمئة إلى 30ر1714 دولاراً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1ر1 بالمئة إلى 89ر18 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 4ر1 بالمئة إلى 69ر862 دولاراً للأوقية وقفز سعر البلاديوم 5ر2 بالمئة إلى 12ر1875 للأوقية وقفز سعر البلاديوم 5ر2 بالمئة إلى 12ر1875.