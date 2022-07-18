الأسيران الفلسطينيان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسيران الفلسطينيان رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وسط تدهور شديد في صحتهما.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن ريان يواصل إضرابه لليوم الـ 103 وسط تدهور شديد في حالته الصحية حيث يعاني من ارتفاع الحرارة وعدم القدرة على الحركة وتشوش الرؤية وآلام حادة بالرأس والمفاصل وتعب مستمر كما أنه لا يستطيع النوم ويشتكي من تشنجات بالأيدي والأرجل.

ولفتت الهيئة إلى أن عواودة يواصل إضرابه الثاني لليوم الـ 16 بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوماً مبينة أن حالته الصحية تتراجع بسرعة ويعاني من انخفاض حاد بنسبة السكر في الدم ما يشكل خطراً على حياته.

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