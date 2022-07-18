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خيرسون تفشل قصفاً صاروخياً أوكرانيا على مدينة نوفايا كاخوفكا

2022-07-18

موسكو- سانا

أعلنت سلطات منطقة خيرسون عن إفشال قصف صاروخي أوكراني على مدينة نوفايا كاخوفكا.

وقال رئيس إدارة المنطقة فلاديمير ليونتييف لوكالة نوفوستي  “إن القوات الأوكرانية شنت قصفاً صاروخياً مكثفاً على مدينة نوفايا كاخوفكا في المنطقة وان نظام الدفاع الجوي منعها من تحقيق أهدافها”.

وقصفت القوات الأوكرانية مدينة نوفايا كاخوفكا مرتين في الأسبوع الماضي ووفق معلومات السلطات المحلية أصابت الصواريخ مستودعات للملح الصخري ومستشفى ومساكن ومباني أخرى ما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان 7 آخرين وإصابة 90.

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