محمد الصغير مراسل الإخبارية المختطف لدى ميليشيا (قسد) يبدأ إضراباً عن الطعام

الحسكة -سانا

بدأ الصحفي محمد الصغير مراسل الإخبارية السورية المختطف منذ بداية عام 2019 لدى ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي إضراباً عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاختطاف السيئة.

وذكر مراسل سانا أن “الصغير الذي شهدت حالته الصحية تدهوراً مستمراً نتيجة سوء ظروف الاعتقال وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة بدأ اليوم بتنفيذ إضراب عن الطعام داخل مكان احتجازه من قبل الميليشيا وذلك احتجاجاً على ظروف الاحتجاز والمعاملة السيئة التي يتلقاها”.

وكانت ميليشيا “قسد” قد اختطفت الصغير بعد تصويره وتوثيقه جرائم الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة ولا سيما تعمدها حرق المحاصيل الزراعية خلال موسم 2019 بهدف تجويع أبنائها إضافة لقيامها بسرقة الثروات السورية في مناطق احتلالها ولا سيما النفط وتهريبها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي.