قرغيزستان: لقاء تشاوري قريب بين رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس

بيشكيك-سانا

أعلنت الرئاسة القرغيزية أن رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس سيعقدون لقاء تشاورياً في بلدة شولبون آنا الواقعة على شاطئ بحيرة إيسيك كول شمال شرق قرغيزستان يومي الـ 20 والـ21 من الشهر الحالي .

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قال رئيس قسم السياسة الخارجية بالرئاسة القرغيزية مرادبيك عظيمباكييف في تصريح اليوم “سيشارك في الاجتماع رؤساء كل من قرغيزستان صدر جباروف وكازاخستان قاسم جمارت توكايف وأوزبكستان شوقت ميرضيائيف وطاجيكستان إمام علي رحمون وتركمانستان سردار بيردي محمدوف”.

ولفت إلى أن الاجتماع سيتناول سبل تعزيز التفاعل بين دولهم لمواجهة التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي كما سيبحث آفاق توسيع التعاون من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام لبلدانهم.

وأشار عظيمباكييف إلى أنه من المقرر التوقيع على وثائق لتعزيز الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين دول المنطقة.

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