سفوبودا: لا يمكن لأوروبا الاستغناء كلياً عن الغاز الروسي

براغ-سانا

أكد وزير الخارجية التشيكي السابق تسيريل سفوبودا أن تبعية أوروبا للغاز الروسي كبيرة ولا يمكنها الاستغناء عنه بشكل كامل.

وأشار سفوبودا في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني إلى أن الولايات المتحدة تعترف أنها غير قادرة على تزويد أوروبا كلها بالغاز المضغوط موضحاً أن ناقلة واحدة منه يمكن أن تكفي تشيكيا لمدة أربعة إلى خمسة أيام فقط ولهذا الغاز الأمريكي لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن الغاز الروسي وإنما مكمل.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية في أوكرانيا تجعل الولايات المتحدة في وضع مريح جداً لأن مبيعات الأسلحة فيها ترتفع كما لا تنفجر أي قذيفة على أراضيها فيما على العكس من ذلك في أوروبا التي تعاني بشكل كبير من هذه الأزمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency