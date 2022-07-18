زاخاروفا: العقوبات المعادية لروسيا أثرت بشكل فوري على الأوروبيين

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الغربية على روسيا أثرت بشكل فوري عليهم.

جاء ذلك رداً على دعوة مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم وفقاً لموقع قناة RT الروسية.

وقالت زاخاروفا “لقد انتظروا بالفعل.. بوريل لا يعرف هذا الشيء .. شعر الكثيرون من سكان الاتحاد الأوروبي بتأثير العقوبات المعادية لروسيا على أنفسهم بشكل فوري”.

وأضافت زاخاروفا مستهزئة ببوريل: إن سكان آسيا وإفريقيا ومناطق أخرى قيموا أيضاً أثر القيود غير المشروعة أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن وبروكسل على روسيا.

كما سخرت زاخاروفا من إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولين من نظامه وقالت: “أقال زيلينسكي رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا.. اجتثاث النازية مستمر على قدم وساق في أوكرانيا”.

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