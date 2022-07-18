فلسطين: اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى تصعيد خطير

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة للمسجد الأقصى والتي كان آخرها اليوم هو تصعيد خطير للأوضاع واستخفاف بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره .

وجددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية إدانتها لاقتحام 340 مستوطناً للمسجد الأقصى اليوم وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مئات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ومنطقة باب الرحمة شرق المسجد ونفذوا جولات استفزازية فيها وذلك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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