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بحرية الاحتلال تعتدي على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

2022-07-17

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها باتجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر رفح جنوب القطاع وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الأبراج العسكرية شرق مدينة خان يونس نيران رشاشاتها باتجاه منازل الفلسطينيين في بلدة القرارة شرق المدينة.

واعتدت بحرية الاحتلال يوم أمس بنيران رشاشاتها الثقيلة وبالمياه العادمة على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع.

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