فوز تشرين على منتخب أمل فلسطين في افتتاح دورة تشرين الكروية بنسختها الـ 22

اللاذقية-سانا

انطلقت دورة تشرين الكروية بنسختها الـ 22 بمشاركة فرق تشرين ومنتخب أمل فلسطين والجهاد وحطين وجبلة وشرطة طرطوس وذلك على أرض ملعب الباسل في اللاذقية والتي تستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز فريق تشرين على منتخب أمل فلسطين بخمسة أهداف لهدفين حيث سجل لتشرين محمد حمدكو في الدقيقة 53 والليث ناصر ثلاثة أهداف بالدقائق60 و70 و94 ومصطفى بيلونة بالدقيقة 79 بينما سجل لمنتخب امل فلسطين خالد المصري وأحمد عمارة بالدقيقتين 6 و5.

ووزعت الفرق في الدورة إلى مجموعتين تلعب مع بعضها من مرحلة واحدة في الدور الأول ضمن كل مجموعة على حدة على أن يلتقي في ختام هذا الدور بطل المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى وبطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والفائز أن يتأهلان للمباراة النهائي.

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