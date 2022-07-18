سيناتور روسي العقوبات على موسكو سترتد على من فرضها

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا سترتد عليهم قريباً.

جاء ذلك رداً على دعوة مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم وفقاً لوكالة نوفستي الروسية.

وقال كليشاس في قناته على موقع تلغرام: “ننصح بوريل بانتظار تأثير العقوبات على روسيا ونحن سننتظر الشتاء فقط” في إشارة إلى أن روسيا ستنتظر الشتاء لترى آثار هذه العقوبات على من فرضوها.

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