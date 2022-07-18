فعاليات متنوعة في ثالث أيام مهرجان القلعة والوادي بريف حمص

حمص-سانا

اتسمت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القلعة والوادي الذي تقيمه محافظة حمص بالتنوع والغنى الذي تمتاز به منطقة وادي النضارى.

الفعاليات بدأت في ملعب جامعة الحواش بإطلاق بطولة كرة قدم لمواليد 2006 و2007 تستمر حتى 29 تموز الحالي بمشاركة 15 فريقاً تم تقسيمهم لمجموعتين.

وفي تصريح لمراسلة سانا ذكر مشرف البطولة المدرب مروان خوري أن الهدف منها اكتشاف المواهب وصقلها وتسليط الضوء عليها لرفد أندية المحافظة والمنتخبات الوطنية مبيناً أن منطقة الوادي تزخر بالمواهب الواعدة التي يتم العمل عليها بشكل مدروس.

كما شهدت بلدة مشتى عازار افتتاح معرض انتاج وقطاف العسل بمشاركة حوالي 20 نحالاً.

مديرة القسم الفني في اتحاد النحالين العرب المهندسة إيمان العلي لفتت إلى أن المعرض يأتي للتعريف بأهمية النحل ولفت الانتباه إلى منتجاته وفوائدها الطبية وإلى النحالين وتمركزهم في منطقة الوادي مشيرة إلى أن الفعالية من الممكن أن تكون نقطة بداية لمعرض أو قناة تسويقية لاحقاً تربط بين المنتج والمستهلك مباشرة.

رئيسة دائرة الوقاية في مديرية زراعة حمص الدكتورة محاسن سليمان ذكرت أنها أول مشاركة للمديرية في فعاليات المهرجان وتكتسب أهمية خاصة كونها تفسح المجال للتعرف على النحالين ومشاكلهم والأدوات المتطورة المستخدمة في عملهم والتي يمكن الاستفادة منها في عمل الدائرة وإنتاج العسل وانتاج ملكات جديدة وأساليب تحسين السلالة السورية.

رئيس شعبة النحل في مديرية زراعة حمص المهندس ناصر شوفان استعرض عمل الشعبة المتمثل في إنتاج الطرود وبيعها للمربين بأسعار تشجيعية وإقامة الندوات للوقوف على الآفات والأمراض التي تصيب النحل والتعريف بأهم التطورات في طرق تربيته.

وأكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك في تصريح للصحفيين أهمية التنوع في الفعاليات والأماكن التي استضافت نشاطات المهرجان حيث تم تغيير مكان الافتتاح هذا العام مع الحرص على مشاركة جميع الوحدات الإدارية فيه مبيناً أن الوادي يتميز بجمال طبيعته ومواقعه الأثرية والسياحية إضافة إلى أجواء المحبة التي أضفت على المهرجان ألقاً خاصاً.

وأشار إلى أن المهرجانات أحد أهم وسائل التسويق منوهاً بجهود أبناء الوادي وتكافلهم مع بعض لإقامة هذا المهرجان.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث بحفلين فنيين لريمون معماري والياس مسوح اقيما في شارع المطاعم ببلدتي كفرا ومرمريتا وشهدتا حضوراً جماهيرياً.

هنادي ديوب

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