أكثر من 100 لوحة بمعرض فني تحية لروح الفنان الراحل أحمد رحال بحمص القديمة

حمص-سانا

39 فناناً قدموا من مختلف المحافظات ليعرضوا بعضاً من إبداعاتهم الفنية في معرض تشكيلي تحية منهم لروح الفنان الراحل أحمد رحال ولرسالته الإبداعية وعطائه الثقافي على مدى ثلاثين عاماً.

المعرض الذي احتضنته القاعة الأثرية بكنيسة الروح القدس لمطرانية السريان الكاثوليك في حمص القديمة نظمه ملتقى أورنينا للثقافة تحت عنوان تحية لروح الفنان الراحل أحمد رحال عضو ملتقى أورنينا ضم لوحات الراحل بالإضافة لأكثر من 100 لوحة تشكيلية وأعمال نحتية من مختلف المدارس تميز بعضها بالحداثة في حين نحى بعضها نحو الدمج بين الانطباعية والكلاسيكية والتجريدية والواقعية والرومانسية.

واستوحى الفنان محمد سلمان موضوع لوحتيه من المدرسة التعبيرية والتجريدية تحت عنوان الأيقونة السورية حيث مزج بين الخط العربي الكتابي والرسم بالألوان الزيتية وبرزت المرأة ومكانتها بأعمال النحات محمد سلوم من طرطوس عبر منحوتتين خشبيتين أبرزتا علو شأن المرأة الأم والابنة والحبيبة في الحياة.

وقدمت الفنانة رزان عيسى من صافيتا لتشارك بالمعرض عبر لوحة تجريدية ومنحوتة فنية حملتا عنوان حالة حب لتعبرا عن حالة رومانسية خاصة.

ورسم الفنان نضال إبراهيم لوحة بورتريه للفنان الراحل تقديراً لمسيرته الإبداعية والفنية كما شارك بلوحة الجامع ضمن مشروعه التوثيقي لآثار حمص القديمة.

وتميزت لوحات الطبيعة الصامتة للفنانة شيراز درويش من اللاذقية بتمازج لوني مشرق أضاء جدران القاعة في حين ابتعدت الفنانة ميسون خضور بلوحاتها الثلاث عن الكلاسيكية لتبرز جمال الطبيعة في اثنتين وتتفرد اللوحة الثالثة برومانسية لطيفة.

وسلط الفنان حسام الضاهر الضوء على الكلاسيكية بنمط شرقي قديم وألوان قوية وقاسية عبر3 لوحات وشاركت الفنانة إيمان الحسن من دمشق بلوحتين مستخدمة تقنيات حديثة مختلفة عكست ما تعانيه الطفولة بعد الحرب وأعباء الواقع والظروف التي تسببت بهرم الأطفال من جهة وصقلتهم لمواجهة هذه الظروف وتجاوزها نحو غد جديد مشرق من جهة أخرى.

الفنانة والمهندسة المعمارية مرام ملص ضمنت بلوحاتها الخمس الطبيعة بما تحمله من جمال وتشكيلات الهندسية في حين برزت الرمزية عبر لوحة الحياة التي ضمت الغزال برمزية للأساطير القديمة وتجدد الحياة والأمل والسلام.

وأشار مدير ومؤسس ملتقى أورنينا للثقافة والفنون في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض هو الثالث لهذا العام ويحمل عنوانه تحية لروح الفنان أحمد رحال الذي أشرف على معارض الملتقى وتكريماً لعطائه الفني المميز موضحاً أن المعرض يوفر فرصة للفنانين من عدة محافظات للمشاركة والتعريف بأعمالهم وتعزيز العلاقة بين الفن والمجتمع عبر الحوار بين الفنانين والزوار .

رشا المحرز

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