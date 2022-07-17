برلين: إمداد نظام كييف بأسلحة فتاكة ينذر باندلاع حرب عالمية

برلين-سانا

حذرت البرلمانية الألمانية سيفيم داغديلين من مغبة الاستمرار بإمداد نظام كييف بالأسلحة الفتاكة لأنه يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة الأوكرانية ويحولها إلى حرب عالمية ثالثة.

وقالت داغديلين في تصريح لصحيفة غلوبال تايمز الصينية اليوم إن “إمداد الجيش الأوكراني بأسلحة أثقل من التي تم تقديمها له بالإضافة إلى تدريب الجيش الأوكراني يزيد من مخاطر تصاعد الأزمة وتحولها إلى حرب عالمية ثالثة” مشيرة إلى أن ثلثي الألمان قلقون حيال هذا الأمر.

وأوضحت داغديلين إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يعلق آماله على حرب بالوكالة وحرب استنزاف قائلة إن “الهدف هو إضعاف روسيا على المدى الطويل ولتحقيق ذلك فإن الغرب مستعد لقبول عشرات الآلاف من القتلى والمعاناة اللامحدودة فضلاً عن تدمير أوكرانيا”.

وأكدت البرلمانية الألمانية أنه لن يكون هناك سلام في أوروبا بدون روسيا مشيرة إلى أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” حالياً ليس تحالفاً دفاعياً وإنما هو أكبر آلة قتالية في العالم.

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