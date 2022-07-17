الجريح ديبو يحصل على الثانوية العامة ويثبت قدرته على العمل والدراسة معاً

طرطوس-سانا

لم يكتفِ الجريح أحمد ديبو من قرية بستان الحمام بريف طرطوس بمشروعه الإنتاجي فقط لإثبات قدرته على الاستمرار بالحياة من خلال العمل بل أصر على إكمال دراسته ونيل الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي إلى جانب عمله.

الجريح ديبو البالغ من العمر 50 عاماً أوضح في حديث لمراسلة سانا أنه حصل على علامة 1950 درجة بعد أشهر من الدراسة والتعب بدعم من مشروع جريح وطن ومديرية تربية طرطوس مع استمراره بمشروعه الصغير لإنتاج الألبان والأجبان ومشتقاتهما والذي أسسه منذ نحو عامين بعد حصوله على منحة مالية أيضاً من مشروع جريح وطن ورغم صعوبات العمل التي تواجهه.

وقال الجريح ديبو “إن المنحة المالية للبدء بمشروعي كانت مناسبة كونه لا عمل آخر لدي وهو فرصة للاعتماد على الذات تماشياً مع الوضع الصحي الذي ألمّ بي نتيجة الإصابة التي تعرضت لها عام 2013 خلال المواجهة مع الإرهابيين في منطقة تل حاصل بريف حلب والتي سببت لي أذية عصبية دماغية مع اضطرابات بالمشي نتيجة كسر في جمجمة الرأس”.

وتابع ديبو “بعد إتمام رحلة العلاج في مشفى بانياس والعلاج الفيزيائي ومع تحسن وضعي الصحي وحصولي على المنحة المذكورة التي مكنتني من شراء المواد والمعدات اللازمة باشرت بمشروعي الخاص بمساعدة من ابن أخي وزوجتي حالياً وكانت انطلاقة موفقة وجيدة وأصبحت المنتجات من الألبان والأجبان محل ثقة وسمعة طيبة لدى أصحاب المحال التجارية والجيران”.

وأشار الجريح ديبو إلى أن نقص المحروقات اللازمة لتشغيل المولدة الكهربائية أدى لضعف الإنتاج وتدني العائد لأن المواد المنتجة عرضة للتلف وبحاجة للبقاء في الثلاجة طوال الوقت.

فاطمة حسين

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