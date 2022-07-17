إلغاء مئات الرحلات الجوية في إيطاليا جراء إضراب أطقم شركات الطيران

روما-سانا

ألغيت مئات الرحلات الجوية في إيطاليا جراء إضراب أطقم شركات الطيران احتجاجاً على خفض الأجور وظروف العمل الصعبة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المسؤول النقابي فابريزيو كوسكيتو قوله “إن الإضراب الذي استمر لساعات تسبب بإلغاء 500 رحلة جوية بعد أن دعا إليه عمال خطوط (ريان اير) و (ايزي جيت) و(فولوتي) سعياً للحصول على أجور أفضل وتحسين ظروف العمل بما في ذلك وجبات الطعام في نوبات طويلة”.

وتزامن هذا الإضراب مع إضراب آخر دعا إليه مراقبو الحركة الجوية استمر أربع ساعات.

وعمت حالة من الفوضى في المطارات الايطالية الشهر الماضي إثر إعلان أطقم شركات الطيران المذكورة بدء إضراب بالتزامن مع توقف مراقبي الحركة الجوية عن العمل ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

ومقارنة مع المطارات في دول غربية أخرى عانت إيطاليا فوضى أقل خلال الصيف الجاري.

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