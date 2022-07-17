مانشستر يونايتد يضم الأرجنتيني مارتينيز

لندن-سانا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم اليوم تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب نادي اياكس الهولندي.

ووفق الموقع الرسمي للنادي فان مارتينيز 24 عاماً انضم إلى الفريق بعقد يمتد حتى العام 2027 مقابل 55 مليون يورو قابلة للتمديد عاماً آخر.

وبات مارتينيز الذي انتقل لأياكس في صيف 2019 قادماً من نادي ديفينسا إي غوستيسيا الأرجنتيني ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

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