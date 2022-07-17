مدفيديف: الأوساط المتعصبة لدى نظام كييف تشكل تهديداً لأمن روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم أن سلطات نظام كييف والأوساط المتعصبة لديها يشكلون تهديداً لأمن روسيا القومي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله في لقاء مع قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى “الأوكرانيون ليسوا أعداء لروسيا بل إن القوميين المتعصبين الموجودين في السلطة هم من يشكلون تهديداً لأمننا وأمن عدد كبير من الناس في دونباس” مشيراً إلى أنه في العقود الأخيرة لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس.

وأضاف مدفيديف: من يعتقد أن القرم ليست روسية يشكل تهديداً منهجياً بالنسبة لروسيا.

وحول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قال مدفيديف “لقد كان قراراً اضطرارياً فعلاً” مشدداً على وجود حق الدفاع عن النفس عند الدول بتوجيه ضربات وقائية عند تهديد أمن البلاد.

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