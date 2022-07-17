صندوق النقد الدولي يطالب بإجراءات عاجلة لكبح التضخم

واشنطن-سانا

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الدول التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لمكافحة التضخم الحاصل.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية عن جورجيفا قولها: إن “الأزمة الأوكرانية زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة وأن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة” محذرة من أن “التوقعات الاقتصادية العالمية الضبابية قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار بالارتفاع”.

وأشارت جورجيفا إلى أن “الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون وأن وضع الديون يتدهور بسرعة”.

وحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency