دراسة بريطانية: تناول تفاحة يومياً يساعد في القضاء على الاكتئاب

لندن-سانا

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تناول تفاحة واحدة بشكل يومي يساعد في محاربة الاكتئاب ويحافظ على الصحة العقلية للإنسان.

وخلال الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية حلل باحثون من جامعة آستون في برمنغهام بيانات تشخيص تم جمعها من حوالي 430 شخصاً لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية في صحتهم العقلية حيث أظهرت أن “الأشخاص الذين تناولوا خمس قطع من فاكهة التفاح الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب إضافة إلى أن صحتهم العقلية جيدة”.

وبينت الدراسة أن “الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مردها إلى أن الناس يتناولونها نيئة وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات”.

من جهة أخرى وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون رقائق البطاطس بشكل دائم يشعرون بمستويات عالية من القلق فضلاً عن الهفوات العقلية اليومية.

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