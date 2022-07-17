انفصال مركبة الشحن تيانتشو3 عن محطة الفضاء الصينية بعد إنهاء مهامها

بكين-سانا

انفصلت مركبة الشحن تيانتشو3 التي تحمل إمدادات لمحطة الفضاء الصينية عن مجموعة المحطة المدارية صباح اليوم بعد استكمال جميع المهام المسندة إليها.

ونقلت شينخوا عن مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني قوله: إن الصين أطلقت مركبة الشحن تيانتشو3 في الـ20 من أيلول من العام الماضي من موقع ونتشانغ لإطلاق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان جنوب البلاد لتسليم ستة أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء التي لا تزال قيد الإنشاء.

وأضاف المكتب: إن مركبة الشحن في حالة جيدة حالياً وستعود إلى الغلاف الجوي.

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